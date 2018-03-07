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После сексистского обращения Порошенко стартовал флешмоб "Я тобі не дорогенька"

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Флешмоб
Флешмоб "Я тобі не дорогенька" / Фото из открытых источников

Работницы медиасферы запустили к Международному женскому дню, 8 марта, флешмоб с названием #ятобінедорогенька. Таким образом инициаторши акции стремятся напомнить, в частности, Президенту Украины Петру Порошенко, о недопустимости сексизма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила эксперт Института массовой информации Ирина Земляная.

Отметим, что 28 февраля во время пресс-конференции Порошенко пригласил журналистку издания "Детектор Медиа" Марину Баранивскую провести с ним один день, чтобы посмотреть, как он живет. При этом президент применил к журналистке обращение "милочка".

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Ровно 3 года назад Петр Порошенко вручал мне награду со словами "Ирина, Украина гордится вами"... Сегодня меня возмущает, как он обращался к женщинам-журналисткам на своей пресс-конференции",
– говорится в сообщении Земляной.

Она подчеркнула, что президент не может называть "милочками" миллионы украинских женщин, которые ежедневно делают свое дело и работают для Украины".

"Накануне "праздника нежности и красоты" хочу напомнить, что это, прежде всего, – День борьбы женщин за свои права, это день солидарности и равенства", – отметила Земляная.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины 8 марта журналисты Медиа СМИ Флешмоб
Источник: 24 Канал
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