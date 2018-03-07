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Після сексистського звернення Порошенка стартував флешмоб "Я тобі не дорогенька"

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Флешмоб
Флешмоб "Я тобі не дорогенька" / Фото з вільних мереж

Працівниці медіасфери запустили до Міжнародного жіночого дня, 8 березня, флешмоб із назвою #ятобінедорогенька. Таким чином ініціаторки акції прагнуть нагадати, зокрема, Президентові України Петрові Порошенку, про неприпустимість сексизму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила експерт Інституту масової інформації Ірина Земляна.

Зазначимо, що 28 лютого під час прес-конференції Порошенко запросив журналістку видання "Детектор Медіа" Марину Баранівську провести з ним 1 день, щоб подивитися як він живе. При цьому президент застосував до журналістки звернення "дорогенька".

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Рівно 3 роки тому Петро Порошенко вручав мені нагороду із словами "Ірино, Україна пишається вами"... Сьогодні мене обурює, як він звертався до жінок-журналісток на своїй прес-конференції",
– мовиться у дописі Земляної.

Вона наголосила, президент не може називати "дорогенькими" мільйони українських жінок, які "щодня роблять свою справу і працюють для України".

"Напередодні "свята ніжності і краси" хочу нагадати, що це насамперед – День боротьби жінок за свої права, це день солідарності та рівності", – зазначила Земляна.

Теги: Новини України Петро Порошенко 8 березня журналісти Медіа ЗМІ Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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