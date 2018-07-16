После сильного дождя Хмельницкий затопило: фото и видео
16 июля после сильного дождя часть улиц города Хмельницкого затопило.
Об этом сообщает УНН.
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Из-за сильных осадков усложнилось движение пешеходов и автомобилей. По словам очевидцев, машины утопали в воде, а люди прятались на остановках.
Сильные дожди в Хмельницком
Осадки остановили движение на улицах
На вторник, 17 июля, синоптики прогнозируют, что большинство областей Украины снова накроют ливни и мощные дожди.
Источник: 24 Канал
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