Після сильного дощу Хмельницький затопило: фото та відео
16 липня після сильного дощу частину вулиць міста Хмельницького затопило.
Про це повідомляє УНН.
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Через сильні опади ускаладнився рух пішоходів та автомобілів. За словами очевидців, машини потопали у воді, а люди ховалися на зупинках.
Сильні опади в Хмельницькому
Опади паралізували рух на вулицях
На вівторок, 17 липня, синоптики прогнозують, що більшість областей України знову накриють зливи та потужні дощі.
Джерело: 24 Канал
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