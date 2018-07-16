Після сильного дощу Хмельницький затопило: фото та відео

16 липня після сильного дощу частину вулиць міста Хмельницького затопило.

Про це повідомляє УНН.

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Через сильні опади ускаладнився рух пішоходів та автомобілів. За словами очевидців, машини потопали у воді, а люди ховалися на зупинках.



Сильні опади в Хмельницькому



Опади паралізували рух на вулицях

На вівторок, 17 липня, синоптики прогнозують, що більшість областей України знову накриють зливи та потужні дощі.