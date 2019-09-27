После скандала с Украиной в ПАСЕ Пристайко встретился с генсеком Совета Европы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Во время встречи стороны обсудили пути преодоления кризиса, возникшего в отношениях между Украиной и Советом Европы.

Встреча состоялась в рамках 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Министерство иностранных дел.

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Вадим Пристайко и Мария Пейчинович-Бурич также обменялись мнениями относительно возможных последствий от решения о возвращении России к Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Глава украинского МИД также выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы. В частности, он выделил вопрос обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

Что известно о скандале с украинской делегацией в ПАСЕ?

17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.



Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, который пройдет с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Совете подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практики сохраняют право участвовать в работе сессии.



Однако, в адрес новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации.



Поэтому украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.



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