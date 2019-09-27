11:36
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП В БРОВАРАХ 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, 26 сентября
      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
      Вєсті.UA
      19:05, 26 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП В БРОВАРАХ 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      После скандала с Украиной в ПАСЕ Пристайко встретился с генсеком Совета Европы

      143 Читати новину українською
      Вадим Пристайко встретился с Марией Пейчинович-Бурич
      Вадим Пристайко встретился с Марией Пейчинович-Бурич / МИД

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с новым генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Во время встречи стороны обсудили пути преодоления кризиса, возникшего в отношениях между Украиной и Советом Европы.

      Встреча состоялась в рамках 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Министерство иностранных дел.

       Важно! Украину могут лишить права доступа в зал ПАСЕ

      Вадим Пристайко и Мария Пейчинович-Бурич также обменялись мнениями относительно возможных последствий от решения о возвращении России к Парламентской ассамблеи Совета Европы.

      Глава украинского МИД также выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Советом Европы. В частности, он выделил вопрос обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

      Что известно о скандале с украинской делегацией в ПАСЕ?
      17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

      Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, который пройдет с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Совете подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практики сохраняют право участвовать в работе сессии.

      Однако, в адрес новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации.

      Поэтому украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.

      Повернення Росії в ПАРЄ, хто підтримва
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Воздвижение Креста Господнего: поздравления с великим религиозным праздником в прозе и стихах
      сегодня
      3015
      Теги: Новости Украины Новости политики ПАСЕ МИД Украины Вадим Пристайко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые популярные туристические направления для путешествий осенью
      сегодня , 10:05 Самые популярные туристические направления для путешествий осенью
      Альона Захарова 29
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сегодня , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 2969
      Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии
      сегодня , 08:07 Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии
      454
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 сентября , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1371
      "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
      26 сентября , 21:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
      Женя Котик 146
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук