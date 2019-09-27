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      Після скандалу з Україною в ПАРЄ Пристайко зустрівся з генсеком Ради Європи

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      Вадим Пристайко зустрівся з Марією Пейчинович-Бурич
      Вадим Пристайко зустрівся з Марією Пейчинович-Бурич / МЗС

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з новою генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Під час зустрічі сторони обговорили шляхи подолання кризи, що виникла у відносинах між Україною і Радою Європи.

      Зустріч відбулася у межах 74-ої сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Міністерство закордонних справ.

      Важливо! Україну можуть позбавити права доступу до зали ПАРЄ

      Вадим Пристайко і Марія Пейчинович-Бурич також обмінялися думками щодо можливих наслідків від рішення про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.

      Очільник українського МЗС також висловив сподівання на продовження конструктивної співпраці з Радою Європи. Зокрема, він виділив питання забезпечення аналізу національного законодавства на відповідність європейським нормам і стандартам.

      Що відомо про скандал з українською делегацією у ПАРЄ?17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

      Згодом стало відомим, що українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

      Проте, на адресу нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації.

      Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.

      Повернення Росії в ПАРЄ, хто підтримва
      Хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України ПАРЄ
      Джерело: 24 канал
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