17:39
12 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Черные дыры России. Одинокий Путин
      Вєсті Кремля
      21:57, 11 апреля
      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      21:08, 11 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      После "телефонных дебатов" с Зеленским шансы Порошенко на победу уменьшились, – букмекеры

      199 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / ukranews.com

      После того, как 11 апреля президент Петр Порошенко без приглашения пришел на эфир программы "Право на власть" на "1+1" и провел "телефонные дебаты" с Владимиром Зеленским, его шансы на победу на выборах по версии букмекеров уменьшились.

      Об этом свидетельствуют данные PariMatch.

      Так, еще 10 апреля коэффициент на его выигрыш составлял 3,5, а 12 апреля он вырос до 4,75. Зато коэффициент на победу Владимира Зеленского 12 апреля составляет 1,15 против 1,3 10 апреля.

      Как известно, чем больше коэффициент, тем меньше шансы на победу. И наоборот: меньший коэффициент свидетельствует о том, что букмекеры считают выигрыш возможным.

      blog_ava
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
      сегодня
      49318
      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Головні висновки президентської кампанії 2019 року
      сегодня , 17:30 Головні висновки президентської кампанії 2019 року
      Крістіна Бердинських 14
      Третий Майдан Украина не переживет, или Что показала перепалка Зеленского и Порошенко
      сегодня , 17:00 Третий Майдан Украина не переживет, или Что показала перепалка Зеленского и Порошенко
      Ян Валетов 969
      "Я вас почув – я вас забув": які слабкі сторони мають Порошенко та Зеленський
      сегодня , 16:30 "Я вас почув – я вас забув": які слабкі сторони мають Порошенко та Зеленський
      Віталій Шабунін 253
      Насколько законны электронные чеки и смогут ли они защитить покупателей
      сегодня , 16:16 Насколько законны электронные чеки и смогут ли они защитить покупателей
      Ірина Поліщук 73
      Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
      сегодня , 15:30 Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
      74
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19
      Сегодня именно на Донбассе и в Крыму решается, будет ли мир в Европе, – Семенуха
       1 декабря 2016 , 15:28
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве
       7 марта , 17:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук