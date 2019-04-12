После "телефонных дебатов" с Зеленским шансы Порошенко на победу уменьшились, – букмекеры

После того, как 11 апреля президент Петр Порошенко без приглашения пришел на эфир программы "Право на власть" на "1+1" и провел "телефонные дебаты" с Владимиром Зеленским, его шансы на победу на выборах по версии букмекеров уменьшились.

Об этом свидетельствуют данные PariMatch.

Так, еще 10 апреля коэффициент на его выигрыш составлял 3,5, а 12 апреля он вырос до 4,75. Зато коэффициент на победу Владимира Зеленского 12 апреля составляет 1,15 против 1,3 10 апреля.

Как известно, чем больше коэффициент, тем меньше шансы на победу. И наоборот: меньший коэффициент свидетельствует о том, что букмекеры считают выигрыш возможным.