Після "телефонних дебатів" із Зеленським шанси Порошенка на перемогу зменшилися, – букмекери
Після того, як 11 квітня президент Петро Порошенко без запрошення прийшов на ефір програми "Право на владу" на "1+1" та провів "телефонні дебати" з Володимиром Зеленським, його шанси на перемогу на виборах за версією букмекерів зменшилися.
Про це свідчать дані PariMatch.
Так, ще 10 квітня коефіцієнт на його виграш становив 3,5, а 12 квітня він зріс до 4,75. Натомість коефіцієнт на перемогу Володимира Зеленського 12 квітня становить 1,15 проти 1,3 10 квітня.
Як відомо, що більший коефіцієнт, то менші шанси на перемогу. І навпаки: менший коефіцієнт свідчить про те, що букмекери вважають виграш можливим.
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