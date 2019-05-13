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      После выборов украинцы бросились покупать недвижимость в пригороде Киева

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      Недвижимость под Киевом украинцы активнее покупают после выборов
      Недвижимость под Киевом украинцы активнее покупают после выборов / Коллаж 24 канала

      Как изменилась покупательская активность в пригороде Киева после президентских выборов в Украине и какое жилье за городом чаще всего покупают украинцы?

      По сравнению с началом апреля, сразу после выборов покупательская активность в пригороде Киева выросла в среднем на 8-10%.

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      Такие данные за период с 22 апреля по 12 мая Недвижимости 24 обнародовал директор компании AVM Development Group Виктор Нестеренко.

      Эксперт выделяет два основных фактора увеличения активности потенциальных покупателей:

      1. окончание избирательной кампании;
      2. сезонная активность.

      Окончание выборов стало главным стимулом роста уровня продаж как квартир, так и коттеджей. Даже майские праздники не стали помехой для многих покупателей,
      – отметил специалист.

      Во всех сегментах загородного жилья в течение трех недель после выборов количество покупателей выросло примерно на 10%.

      нерухомість під Києвом вибори ціна

      Украинцы стали активнее покупать недвижимость в пригороде Киева после выборов

      Какую недвижимость за городом покупают чаще всего?

      С начала года сохраняется тенденция увеличения покупательского интереса к коттеджным городкам и земельным участкам под индивидуальное строительство. Чаще всего потенциальные покупатели интересуются небольшими поселками между Киевом и городами-спутниками.

      По прогнозам специалистов до конца года стоимость участков под частное строительство в пригороде Киева может возрасти более чем на 20% в гривневом эквиваленте.

      К примеру, если сейчас купить участок для будущего дома в пределах 10 километров от Киева, то уже через год стоимость построенного дома возрастет ориентировочно на треть. Метр квадратный в новостройке на этом расстоянии от столицы стоит в среднем 13-14 тысяч гривен.

      Специалист также отметил, что теперь наступил пик сезонной активности покупателей, которая может растянуться до июля.

      Средняя стоимость метра квадратного в новостройках в пригороде Киева в апреле составила 13 200 гривен за квадрат.

      нерухомість ціни на нерухомість передмістя Києва

      Средняя стоимость метра квадратного в пригороде Киева в апреле 2019

      Ранее Недвижимость 24 писала, чего ждать от рынка в пригороде Киева в ближайшие полгода.

       

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Киева Цены на недвижимость Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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