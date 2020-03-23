После закрытия линии разграничения боевики не прекратили обстреливать украинских бойцов

С 22 марта линия разграничения практически полностью закрыта за незначительных исключений. Но это не мешает устраивать огневые провокации пророссийским боевикам, которые за сутки трижды обстреляли украинские позиции.

Ворог обстрілював наших бійців з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Усі три ворожі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

неподалік Водяного – 5 мін з 82-міліметрових мінометів;

поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів бойовиків українські військові не лише обійшлися без втрат, але й, як наголошують у штабі, надали гідну вогневу відповідь ворогу.

Тихо на Донбасі стало вже ближче до ночі. З початку доби 23 березня станом на 7 ранку ворожих обстрілів не зафіксовано.