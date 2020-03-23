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      Після закриття лінії розмежування бойовики не припинили обстрілювати українських бійців

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      Доба 22 березня на Донбасі: 3 обстріли бойовиків, в ОС, на щастя, без втрат

      З 22 березня лінію розмежування практично повністю закрито за незначних виключень. Та це не мішає влаштовувати вогневі провокації проросійським бойовикам, які за добу тричі обстріляли українські позиції.

      Ворог обстрілював наших бійців з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

      До слова Лінію розмежування на Донбасі повністю закривають з обох боків: дата і деталі

      Усі три ворожі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • неподалік Водяного – 5 мін з 82-міліметрових мінометів;
      • поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

      Внаслідок обстрілів бойовиків українські військові не лише обійшлися без втрат, але й, як наголошують у штабі, надали гідну вогневу відповідь ворогу.

      Тихо на Донбасі стало вже ближче до ночі. З початку доби 23 березня станом на 7 ранку ворожих обстрілів не зафіксовано.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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