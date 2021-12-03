Дело в том, что максимум до 31 декабря конгрессмены США должны окончательно принять оборонный бюджет, иначе это чревато большими последствиями. Это рассмотрение заблокировали несколько поправок от республиканцев, которые требуют ввести новые санкции, чтобы остановить путинский газопровод в Германию.

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"Северный поток-2" – последний сдерживающий фактор

Демократы этому сильно противятся. Напомню, что весной Джо Байден отменил часть санкций против оператора "Северного потока-2", чтобы помочь наладить отношения США с Германией.

Белый дом утверждает, что они все равно не смогли бы помешать завершению строительства трубопровода. А так еще и отношения с немцами улучшили, что позитивно сказалось на трансатлантическом единстве.

Правда Украина совсем иного мнения, ведь "Северный поток-2" для Путина – это последний сдерживающий фактор в пользу ненападения.

С тех пор в Конгрессе началась настоящая война между республиканцами и демократами, как раз на почве "СП-2".

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Война между республиканцами и демократами

Например, республиканцы уже заблокировали десятки кандидатур на пост посла США для многих стран мира. В результате большое количество американских посольств до сих пор остаются без дипломатического представителя.

Или другой пример – Госдепартамент до сих пор до конца не укомплектован штатом, ведь республиканец Тед Круз блокирует их назначение, пока Белый дом не введет санкции против "СП-2".

И вот начинается новая глава – республиканцы грозят заблокировать принятие оборонного бюджета США на 2022 год, если их поправку относительно новых санкций не поддержат.

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Здесь разворачивается настоящая драма – спецпредставитель Байдена по газовым вопросам Амос Хохштейн, призывает демократов не голосовать за поправку, настаивая на том, что сделка между Байденом и Меркель по "СП-2" более чем действенна, а новые санкции ее уничтожат.

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Напомню, республиканец Джеймс Риш предложил ввести санкции против "СП-2" в случае вторжения России в Украину.

Накануне лидер демократов в Сенате Чак Шумер отказался проводить голосование по поправке республиканцев о повторном введении санкций в отношении оператора "Северного потока-2", сославшись на техническую проблему с поправкой. Мол, поправка Риша дублирует такую же от демократа Боба Менендеса.

Обе поправки и правда идентичны, кроме одного пункта – республиканец Риш предлагает вводить санкции автоматически, не дожидаясь одобрения Белого дома, а вот Менендес оставляет окончательное решение именно за Байденом.

В ответ на блокировку своей поправки республиканцы стали в позу и заявили, что будут блокировать голосование в Сенате, пока к ним не прислушаются.

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Как видим "Северный поток-2" уже, как минимум, трижды устроил политическую турбулентность в США. Очевидно, что это просто политическая игра республиканцев, чтобы набить себе политические баллы. Но, откровенно говоря, нам она выгодна.