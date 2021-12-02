Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, все эксперты в генеральном штабе объясняли Путину, что в войне против Украины Россия не будет победителем.
Обратите внимание Условия созданы, – российский журналист предположил, пойдет ли Путин войной против Украины
Россию предупредили
В случае наступления Россия столкнется с сопротивлением украинской армии. В то же время, санкции, которые ввел Запад, и заявления на встречах в Риге, Стокгольме и Вашингтоне – стали предупреждением, отметил публицист.
Он добавил, что последней ставкой Кремля была надежда на группировку "Путинферштейер" внутри американской администрации. Но министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен твердо стоят на позиции США по поддержке Украины.
Немцов предупреждал, – Пионтковский
"У него (Путина – 24 канал) нет никаких шансов выиграть эту войну", – сказал Андрей Пионтковский.
Он напомнил, что российский политик Борис Немцов за 2 дня перед своей смертью предупредил в интервью украинскому телевидению: "Имейте в виду, что Путин сумасшедший". По мнению Пионтковского, именно от этого зависит решение президента России.
Пионтковский о вероятном наступлении России: смотрите видео
Вероятное наступление России: коротко
- В американских СМИ появилась информация о переброски российских войск к украинской границе. The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, в то время как в Politico обнародовали спутниковые снимки от 1 ноября, где видно размещение техники у границ.
- Уже 11 ноября в Bloomberg заявили, что США уведомили руководство Европейского Союза о риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
- В то же время глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой.