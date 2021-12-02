Об этом рассказал корреспондент "Эхо Москвы" в Украине Сакен Аймурзаев в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. В ответ на вопрос о том, пойдет ли Путин войной против Украины, он сказал: "Мне кажется, пока нет, но все же – пока".
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Аймурзаев заметил, что во время выступлений на различных мероприятиях Путин, в ответ на вопрос о наступлении, уже говорит, что не знает, как будет развиваться ситуация.
"Все создано для того, чтобы в любой момент можно было прибегнуть к этому средству (наступления – 24 канал)", – сказал Сакен Аймурзаев.
В Кремле должны понимать последствия
Журналист предположил, что в Кремле таки понимают последствия возможных действий против Украины – что результатом может быть только трагедия.
Мне кажется, это очень в его (Путина – 24 канал) стиле, создать все условия и до последнего держать руку на пульсе, не выпуская когтей. Он в любой момент может выпустить когти.
Вероятное наступление России: последние новости
- В октябре 2021 года США предупредили Украину о новой агрессии со стороны России. Впоследствии соответствующую информацию подтвердила и разведка Минобороны, отметив, что вблизи границы Украины – более 90 тысяч российских военных.
- Руководитель управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению зимой. Россия может попытаться зажать Украину "в кольцо".
- Киев готов противодействовать атаке Москвы, в то же время международное сообщество выражает поддержку.
- При этом Кремль говорит, что нападений не планирует, а Украину и ее союзников обвиняет в желании обострять ситуацию.