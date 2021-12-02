Про це розповів кореспондент "Эхо Москвы" в Україні Сакен Аймурзаєв в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 канал. У відповідь на питання про те, чи піде Путін війною проти України, він сказав: "Мені здається поки ні, але все ж – поки".
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Аймурзаєв зауважив, що під час виступів на різних заходах Путін, у відповідь на запитання про наступ, вже говорить, що не знає, як розвиватиметься ситуація.
"Все створено для того, щоб в будь-який момент можна було вдатися до цього засобу (наступу – 24 канал)", – сказав Сакен Аймурзаєв.
У Кремлі повинні розуміти наслідки
Журналіст припустив, що у Кремлі таки розуміють наслідки можливих відповідних дій проти України – що результатом може бути тільки трагедія.
Мені здається, це дуже в його (Путіна – 24 канал) стилі, створити всі умови і до останнього тримати руку на пульсі не випускаючи кігтів. Він у будь-який момент може випустити кігті.
Ймовірний наступ Росії: останні новини
- У жовтні 2021 року США попередили Україну щодо нової агресії зі сторони Росії. Згодом відповідну інформацію підтвердила і розвідка Міноборони, зазначивши, що поблизу кордону України – понад 90 тисяч російських військових.
- Керівник управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення взимку. Росія може спробувати затиснути Україну "в кільце".
- Київ готовий протидіяти атаці Москви, водночас міжнародна спільнота висловлює підтримку.
- Натомість Кремль каже, що нападів не планує, а Україну та її союзників звинувачує у бажанні загострювати ситуацію.