Про це розповів кореспондент "Эхо Москвы" в Україні Сакен Аймурзаєв в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 канал. У відповідь на питання про те, чи піде Путін війною проти України, він сказав: "Мені здається поки ні, але все ж – поки".

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Аймурзаєв зауважив, що під час виступів на різних заходах Путін, у відповідь на запитання про наступ, вже говорить, що не знає, як розвиватиметься ситуація.

"Все створено для того, щоб в будь-який момент можна було вдатися до цього засобу (наступу – 24 канал)", – сказав Сакен Аймурзаєв.

У Кремлі повинні розуміти наслідки

Журналіст припустив, що у Кремлі таки розуміють наслідки можливих відповідних дій проти України – що результатом може бути тільки трагедія.

Мені здається, це дуже в його (Путіна – 24 канал) стилі, створити всі умови і до останнього тримати руку на пульсі не випускаючи кігтів. Він у будь-який момент може випустити кігті. Сакен Аймурзаєв Кореспондент "Эхо Москвы" в Україні

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