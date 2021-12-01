Розслідувачі з Conflict Intelligence Team знайшли у соцмережах відео, які підтверджують, що Москва продовжує перекидати військову техніку до кордону.

Читайте також 115 тисяч військових, танки та артилерія, – Кулеба про війська Росії, які готові до нападу

Зі Сибіру до західних кордонів Росії йде техніка

Аналітики помітили, що днями в тіктоці опублікували відео, де поїзд із бронеавтомобілями "Тигр", а також вантажівками КАМАЗ та "Урал" їде, за словами автора, "у сторону України".

Вдалося з'ясувати, що ешелон виїхав з міста Абакан (республіка Хакасія) до Єльні, де розташована техніка 41-ої загальновійськової армії центрального військового округу. Пересування ідентичної техніки автошляхами зі Сибіру помічали на фото й відео протягом останніх днів.

Найближче з'єднання, оснащене такою технікою, – 55-а окрема мотострілецька бригада, яка дислокується в Кизилі (республіка Тува), звідки до Абакана вона могла дістатися лише автошляхом,

– зазначили у СІТ.

Там додали, що ця бригада також входить до складу 41-ї армії, перекидання якої до західних кордонів Росії, мабуть, продовжується.

Спроби заблокувати відстеження військової техніки

Розслідувачі СІТ 29 листопада спробували знайти інформацію про одну з платформ цього поїзда в сервісі Gdevagon.

"Ми виявили, що на нашому інтерфейсі відключено інтерфейс замовлення виписок, а при спробі обійти цю проблему за допомогою URL – створити запит ми теж не можемо", – зазначили там. Наступного дня схожу проблему виявили й інші розслідувачі.

Аналітики вважають, що спецслужби та адміністрація сервісу "протидіють моніторингу ситуації навколо нарощування російського угруповання біля кордону з Україною та в окупованому Криму".

Військова техніка Росії рухається у сторону України: відео

Зверніть увагу! Раніше в СІТ застерегли, що у січні – лютому 2022 року концентрація військ Росії поблизу українського кордону може стати вищою, ніж навесні 2021 року.

Російські війська і техніка біля України: основне

Ще у жовтні США попередили Україну про можливе загострення агресії зі сторони Росії. Згодом цю інформацію підтвердила і розвідка Міноборони, уточнивши, що поблизу українського кордону вже понад 90 тисяч російських військових.

Військове керівництво запевняє, що Київ готовий протидіяти атаці Москви, а міжнародна спільнота висловлює свою підтримку.

У Росії кажуть, що нападів не планують, натомість звинувачують Україну та її союзників у бажанні загострювати ситуацію.

Текст допису Conflict Intelligence Team:

Днями в TikTok було опубліковано відео, де поїзд із бронеавтомобілями "Тигр", а також вантажівками КАМАЗ та "Урал" їде, за словами автора, "у бік України". Коли в понеділок ми спробували знайти інформацію про одну з платформ цього поїзда в сервісі Gdevagon, виявили, що на нашому інтерфейсі було відключено інтерфейс замовлення виписок, а при спробі обійти цю проблему за допомогою URL — створити запит ми теж не можемо. У вівторок увечері інші колеги-дослідники повідомили нам, що зіткнулися з тією ж проблемою (раніше цього місяця ми стикалися лише з відсутністю даних у виписках, що приходять нам, і то дуже рідко).

На щастя, нам вдалося дізнатися з одного із запасних акаунтів (після чого був фактично заблокований і він). Виявилося, що ешелон випливає з Абакана (республіка Хакасія) до Єльни, де знаходиться техніка 41 загальновійськової армії Центрального військового округу. Пересування ідентичної техніки автошляхами в Хакасії та Саянських горах ми спостерігали в останні дні та на інших відео. Найближче з'єднання, оснащене такою технікою, – 55-а окрема мотострілецька бригада, що дислокується в Кизили (республіка Тива), звідки до Абакана вона могла дістатися лише автошляхом. Ця бригада також входить до складу 41-ї армії, перекидання якої до західних кордонів Росії, мабуть, продовжується.

Очевидно, що спецслужби та/або адміністрація сервісу протидіють моніторингу ситуації навколо нарощування російського угруповання біля кордону з Україною та Кримом.