Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, всі експерти в генеральному штабі пояснювали Путіну, що у війні проти України Росія не буде переможцем.

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Росію попередили

У разі наступу Росія зіштовхнеться з опором української армії. Водночас санкції, які запровадив Захід та заяви на зустрічах у Ризі, Стокгольмі і Вашингтоні – стали попередженням, зазначив публіцист.

Він додав, що останньою ставкою Кремля була надія на угруповання "Путінферштеєр" всередині американської адміністрації. Але міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен твердо стоять на позиції США щодо підтримки України.

Довідка. "Путінферштеєр" – німецький політичний неологізм, що буквально перекладається як "той, хто розуміє Путіна". Це принизлива назва політиків і експертів, які висловлюють співпереживання Володимиру Путіну.

Нємцов попереджав, – Піонтковський

"У нього (Путіна – 24 канал) нема жодних шансів виграти цю війну", – сказав Андрій Піонтковський.

Він нагадав, що російський політик Борис Нємцов за 2 дні перед своєю смертю попередив в інтерв'ю українському телебаченню: "Майте на увазі, що Путін божевільний". На думку Піонтковського, саме від цього залежатиме рішення президента Росії.

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Ймовірний наступ Росії: коротко