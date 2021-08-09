Об этом обвиняемая по делу об убийстве Павла Шеремета сообщила в эфире 24 канала. Несколько дней назад в доме Яны Дугарь сработала сигнализация в двух разных местах одновременно

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"Еще давно начала замечать это, но в последнее время уже слишком. Потому что приходили мне сообщения от неизвестного лица – я не знаю, кто это вообще – видеосообщение и сообщения с контекстом как за мной следят, как я перехожу дорогу, по каким улицам и тому подобное", – сказала Яна Дугарь.

С чем может быть связана активная слежка

"Я думаю, что следствие ищет абсолютно не правды, а хотя бы каких – то зацепок для дискредитации", – считает Дугарь.

По ее мнению, в отношении нее пытаются найти зацепки, чтобы попытаться убедить других в так называемой способности совершить преступление. Яна Дугарь считает, что так пытаются оправдать отсутствие доказательств.

Яна Дугарь рассказала о слежке: смотрите видео

Обратите внимание! 6 августа Яна Дугарь сделала заявление о своем психологическом состоянии. Вероятно, причиной этого стала смерть Виталия Шишова, белорусского активиста, которого нашли повешенным. Одной из причин его смерти, по версии следствия, является самоубийство.

Дело Павла Шеремета: главное