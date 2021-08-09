Про це обвинувачена в справі про вбивство Павла Шеремета повідомила в ефірі 24 каналу. Декілька днів тому в будинку Яни Дугарь спрацювала сигналізація у двох різних місцях одночасно

До теми Немає думок про самогубство, – Дугарь підозрює, що за нею стежать

"Ще давно почала помічати це, але останнім часом вже занадто. Тому що приходили мені повідомлення від невідомої особи – я не знаю, хто це взагалі – відеоповідомлення і повідомлення з контекстом як за мною стежать, як я переходжу дорогу, якими вулицями тощо", – сказала Яна Дугарь.

З чим може бути пов'язане активне стеження

"Я думаю, що слідство шукає абсолютно не правди, а хоча б якихось зачіпок до дискредитації", – вважає Дугарь.

На її думку, щодо неї намагаються знайти зачіпки, щоб спробувати переконати інших у так званій спроможності вчинити злочин. Яна Дугарь вважає, що так намагаються виправдати відсутність доказів.

Яна Дугарь розповіла про стеження: дивіться відео

Зверніть увагу! 6 серпня Яна Дугарь зробила заяву про свій психологічний стан. Ймовірно, причиною цього стала смерть Віталія Шишова, білоруського активіста, якого знайшли повішеним. Однією з причин його смерті, за версією слідства, є самогубство.

Справа Павла Шеремета: головне