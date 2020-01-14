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      Последнее предупреждение: Гончарук пригрозил чиновникам за незаконную вырубку лесов

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      Алексей Гончарук / Getty Images

      Премьер-министр Украины на совещании с руководством Гослесагентства поручил до 1 февраля обеспечить все лесные хозяйства электронным учетом. Происхождение каждого дерева будут фиксировать. Это должно помочь в борьбе с коррупционными схемами по торговле древесиной.

      Глава правительства отметил, что в первую очередь нужно обеспечить централизованный оборот всей древесины в Украине. По его словам, из-за незаконной вырубки лесов государство уже понесло убытки более чем в 1 миллиард гривен за последние несколько лет.

      Следует знать: В Украине запустили онлайн-карту вырубки лесов

      Мы не можем закрывать глаза на "серый рынок" леса и незаконную вырубку. Кто работает на дядю и занимается теневыми схемами, пишите заявление и увольняйтесь. Кто не услышит эту позицию, тому будет сложно работать. Контрабанда леса под видом дров в Европу должна прекратиться,
      – предупредил премьер.

      Он отметил, что ситуация с лесными хозяйствами должна измениться уже в последующие недели.

      К слову, глава правительства поручил отстранить руководителя Закарпатского областного лесного хозяйства из-за информации о злоупотреблении служебным положением.

      Важно! Украина – крупнейший экспортер нелегальной древесины в Евросоюз. В частности, Украина экспортирует нелегальную древесину для поставщиков IKEA.

      Как в Украине мониторят незаконную вырубку лесов?
      Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины запустило пилотный проект электронного реестра легальных рубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.

      Проект пока охватывает 3 области: Черниговскую, Полтавскую и Ровненскую. До конца года планируют распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства. Карта доступна по ссылке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Карпаты Экология
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