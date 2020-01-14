Последнее предупреждение: Гончарук пригрозил чиновникам за незаконную вырубку лесов

Премьер-министр Украины на совещании с руководством Гослесагентства поручил до 1 февраля обеспечить все лесные хозяйства электронным учетом. Происхождение каждого дерева будут фиксировать. Это должно помочь в борьбе с коррупционными схемами по торговле древесиной.

Глава правительства отметил, что в первую очередь нужно обеспечить централизованный оборот всей древесины в Украине. По его словам, из-за незаконной вырубки лесов государство уже понесло убытки более чем в 1 миллиард гривен за последние несколько лет.

Следует знать: В Украине запустили онлайн-карту вырубки лесов

Мы не можем закрывать глаза на "серый рынок" леса и незаконную вырубку. Кто работает на дядю и занимается теневыми схемами, пишите заявление и увольняйтесь. Кто не услышит эту позицию, тому будет сложно работать. Контрабанда леса под видом дров в Европу должна прекратиться,

– предупредил премьер.

Он отметил, что ситуация с лесными хозяйствами должна измениться уже в последующие недели.

К слову, глава правительства поручил отстранить руководителя Закарпатского областного лесного хозяйства из-за информации о злоупотреблении служебным положением.

Важно! Украина – крупнейший экспортер нелегальной древесины в Евросоюз. В частности, Украина экспортирует нелегальную древесину для поставщиков IKEA.

Как в Украине мониторят незаконную вырубку лесов?

Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины запустило пилотный проект электронного реестра легальных рубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.



Проект пока охватывает 3 области: Черниговскую, Полтавскую и Ровненскую. До конца года планируют распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства. Карта доступна по ссылке.