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      Останнє попередження: Гончарук пригрозив чиновникам через незаконну вирубку лісів

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      Олексій Гончарук / Getty Images

      Прем'єр-міністр України на нараді з керівництвом Держлісагентством доручив до 1 лютого забезпечити усі лісові господарства електронним обліком. Це має допомогти у боротьбі з корупційними схемами щодо торгівлі деревиною.

      Глава уряду відзначив, що першочергово потрібно забезпечити централізований обіг усієї деревини в Україні. 

      Варто знати: В Україні запустили онлайн-карту вирубки лісів

      Ми не можемо закривати очі на "сірий ринок" лісу і незаконну вирубку. Хто працює на дядю і займається тіньовими схемами, пишіть заяву і звільняйтесь. Хто не почує цю позицію, тому буде складно працювати. Контрабанда лісу під виглядом дров до Європи має припинитись,
      – попередив прем'єр.

      Він наголосив, що ситуація із лісовими господарствами має змінитися вже змінитися вже у наступні тижні.

      До слова, глава уряду доручив відсторонити керівника Закарпатського обласного лісового господарства через інформацію про зловживання службовим становищем.

      Важливо! Україна – найбільший експортер нелегальної деревини до Євросоюзу. Зокрема, Україна експортує нелегальну деревину для постачальників IKEA.

      Як в Україні моніторять незаконну вирубку лісів?Держагентство з питань лісових ресурсів України запустило пілотний проєкт з електронного реєстру легальних рубок лісу. На онлайн-мапі зафіксовані легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявляти нелегальні рубки лісу.

      Проєкт поки що охоплює 3 області: Чернігівську, Полтавську та Рівненську. До кінця року планують поширити проєкт на всю Україну для лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства. Мапа доступна за посиланням.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Екологія Олексій Гончарук Карпати
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