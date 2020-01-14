Останнє попередження: Гончарук пригрозив чиновникам через незаконну вирубку лісів

Прем'єр-міністр України на нараді з керівництвом Держлісагентством доручив до 1 лютого забезпечити усі лісові господарства електронним обліком. Це має допомогти у боротьбі з корупційними схемами щодо торгівлі деревиною.

Глава уряду відзначив, що першочергово потрібно забезпечити централізований обіг усієї деревини в Україні.

Варто знати: В Україні запустили онлайн-карту вирубки лісів

Ми не можемо закривати очі на "сірий ринок" лісу і незаконну вирубку. Хто працює на дядю і займається тіньовими схемами, пишіть заяву і звільняйтесь. Хто не почує цю позицію, тому буде складно працювати. Контрабанда лісу під виглядом дров до Європи має припинитись,

– попередив прем'єр.

Він наголосив, що ситуація із лісовими господарствами має змінитися вже змінитися вже у наступні тижні.

До слова, глава уряду доручив відсторонити керівника Закарпатського обласного лісового господарства через інформацію про зловживання службовим становищем.

Важливо! Україна – найбільший експортер нелегальної деревини до Євросоюзу. Зокрема, Україна експортує нелегальну деревину для постачальників IKEA.

Як в Україні моніторять незаконну вирубку лісів?Держагентство з питань лісових ресурсів України запустило пілотний проєкт з електронного реєстру легальних рубок лісу. На онлайн-мапі зафіксовані легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявляти нелегальні рубки лісу.



Проєкт поки що охоплює 3 області: Чернігівську, Полтавську та Рівненську. До кінця року планують поширити проєкт на всю Україну для лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства. Мапа доступна за посиланням.