Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что потребности армии, которая ведет войну, колоссальные.

Читайте также Правовая защита военных – важный вопрос, – Залужный обратился к адвокатам

Во время войны армия нуждается в огромной поддержке

Восемь лет мы круглосуточно воюем. Последние 53 дня стали настоящим испытанием на устойчивость для войск и всего общества,

– отметил Залужный.

Он добавил, что над удовлетворением потребностей армии в режиме 24/7 работает руководство государства, волонтеры, правительства дружественных стран. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех, кто защищает государство, и всех, кто работает на его обороноспособность.

Благотворительный фонд Залужного

Залужный отметил, что у него лично нет времени координировать волонтерскую деятельность, но готов поддержать любую инициативу в пользу армии.

Одной из таких инициатив является благотворительный фонд, у которого мое имя,

– объяснил он.

Генерал добавил, что доверяет учредителям фонда и надеется, что их активная деятельность, направленная на всестороннюю помощь ВСУ, будет успешной.

Он подытожил, что из маленьких инициатив складывается общая великая Победа.

Обратите внимание! Подразделение украинских военных срочно нуждается во внедорожниках, чтобы давать отпор врагам. Ребята в бою потеряли часть снаряжения. Волонтеры, среди которых журналистка 24 канала, организовали сбор денег: Моно: 5375414110443750 Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com. Больше реквизитов и информации здесь.

Важно – ведущие 24 канала обратились к небезразличным украинцам: смотрите видео