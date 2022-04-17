Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что потребности армии, которая ведет войну, колоссальные.
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Во время войны армия нуждается в огромной поддержке
Восемь лет мы круглосуточно воюем. Последние 53 дня стали настоящим испытанием на устойчивость для войск и всего общества,
– отметил Залужный.
Он добавил, что над удовлетворением потребностей армии в режиме 24/7 работает руководство государства, волонтеры, правительства дружественных стран. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил всех, кто защищает государство, и всех, кто работает на его обороноспособность.
Благотворительный фонд Залужного
Залужный отметил, что у него лично нет времени координировать волонтерскую деятельность, но готов поддержать любую инициативу в пользу армии.
Одной из таких инициатив является благотворительный фонд, у которого мое имя,
– объяснил он.
Генерал добавил, что доверяет учредителям фонда и надеется, что их активная деятельность, направленная на всестороннюю помощь ВСУ, будет успешной.
Он подытожил, что из маленьких инициатив складывается общая великая Победа.
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