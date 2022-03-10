О новых достижениях Bayraktar сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации. Там напомнили, что это турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат, славящийся большой продолжительностью полета.

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28 февраля 2022 года Воздушные силы Украины подтвердили 2 удара по российским целям из этих беспилотников, которые уничтожили колонну российской техники в Херсонской области и ЗРК "Бук" в Житомире,

– говорится в сообщении.

Также с помощью Bayraktar удалось уничтожить около 180 единиц российской техники в Сумской области. Кроме того, благодаря атаке Bayraktar, украинские герои смогли захватить и исследовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

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