Про нові здобутки Bayraktar повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації. Там нагадали, що це – турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат, який славиться великою тривалістю польоту.

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28 лютого 2022 року Повітряні сили України підтвердили 2 удари по російських цілях з цих безпілотників, які знищили колону російської техніки на Херсонщині та ЗРК "Бук" у Житомирі,

– мовиться у повідомленні.

Також за допомогою Bayraktar вдалося знищити близько 180 одиниць російської техніки на Сумщині. Окрім того, завдяки атаці Bayraktar українські герої змогли захопити й дослідити самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

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