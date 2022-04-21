Об этом Арестович рассказал в эфире "FREEДОМ", сообщает 24 канал. Он отметил, что одной из его многочисленных профессий является профессия военного разведчика. Поэтому советник главы ОП знает, о чем говорит, ведь делает это только после тщательного всестороннего анализа.

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Вернувшиеся в Россию оккупанты уже не хотят продолжать воевать

Арестович рассказал, что на территории Украины находятся 90 тысяч российских военных. Из них 15 тысяч находятся в направлении города Валуйки Белгородской области.

То есть, это оперативный резерв на территории России. Но с ними все плохо, потому что они там сидят и пишут рапорты о том, что не хотят в Украину. Это расстрелянные под Киевом, Черниговом и Сумами, которые туда свалили. И им не хочется возвращаться снова,

– отметил советник главы ОП.

По его словам, около 25 тысяч оккупантов находятся на Изюмском направлении, где-то 10 тысяч – на направлении на Гуляйполе, а примерно 4 тысячи – на Мариуполь. Еще по 4 тысячи разбросаны в других местах, включая херсонскую группировку, которая чуть больше – примерно 6 – 7 тысяч российских военных.

Арестович рассказал, что военное дело делится на стратегию, оперативное искусство и тактику.

"Стратегия – это как страну захватить. Оперативное искусство – это, грубо говоря, как область захватить, а тактика – это, как выиграть конкретный бой на поле боя. Так вот, оперативные резервы – это резервы, которые позволяют захватить область, например, или пол области", – добавил советник главы ОП.

По его словам, все эти резервы оккупантов собраны в районе Изюма и Гуляйполя. Больше у России нет. Однако это не значит, что у страны-агрессора нет войск. Они есть, однако находятся в состоянии, когда не могут ставить перед собой оперативные задачи и достигать их, потому что не имеют сил, средств, обеспечения и тому подобное. Арестович отметил, что такая ситуация будет длиться долго. Может даже 5 – 10 ближайших лет.

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Россия не вернет довоенный уровень авиации минимум 10 лет

Арестович отметил, что российские военные приехали в Украину на БТРах 60 лет и "лысых" танках, на которых нет брони. Артиллерийские системы имеют такой же возраст. Кроме того, Россия уже даже выпрашивает оружие у Ирана и Бразилии.

"Мало кто знает, что в России нет производства ракет к системам реактивного залпового огня. Они используют старые советские запасы. "Уралвагонмашзавод" производит максимум 60 танков в год, работая в 3 смены. Однако только если есть западные составляющие, которых больше нет", – заметил советник главы ОП.

В свою очередь, самолетов Россия способна производить только 10 – 12 штук в год. Речь идет о СУ-30 и СУ-35, которых украинские защитники сбили уже около сотни.

"А это значит, что Россия не вернет довоенный уровень авиации минимум 10 лет, а может и чуть больше. Даже если санкции снимут и пойдут составляющие. То есть они навсегда просадили здесь свою боеспособность", – добавил Арестович.

По его словам, оккупанты теперь не могут ставить перед собой стратегические и оперативные задачи. Однако когда-то опора на военную силу была одним из главных векторов российской политики.

"То есть войска есть, а поставить оперативную задачу и что-то там захватить они уже после этой операции не смогут слишком долго", – отметил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что это означает, что захватчики перейдут к обороне и будут пытаться удерживать захваченные территории, а украинские защитники будут их уничтожать.

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