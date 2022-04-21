Про це Арестович розповів в ефірі "FREEДОМ", повідомляє 24 канал. Він зауважив, що однією з його численних професій є професія військового розвідника. Тож радник голови ОП знає про що говорить, адже робить це лише після ретельного всебічного аналізу.

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Окупанти, які повернулися в Росію, вже не хочуть продовжувати воювати

Арестович розповів, що на території України наразі перебувають 90 тисяч російських військових. З них 15 тисяч розміщені у напрямку міста Валуйки Білгородської області.

Тобто це оперативний резерв на території Росії. Але з ними все погано, бо вони там сидять і пишуть рапорти про те, що не хочуть в Україну. Це – розстріляні під Києвом, Черніговом та Сумами, які туди звалили. І їм не хочеться повертатися знову,

– зазначив радник голови ОП.

За його словами, приблизно 25 тисяч окупантів перебувають на Ізюмському напрямку, десь 10 тисяч – на напрямку на Гуляйполе, а приблизно 4 тисячі – на Маріуполь. Ще по 4 тисячі розкидані в інших місцях, включаючи херсонське угруповання, яке трохи більше – приблизно 6 – 7 тисяч російських військових.

Арестович розповів, що військова справа ділиться на стратегію, оперативне мистецтво та тактику.

"Стратегія – це, як країну захопити. Оперативне мистецтво – це, грубо кажучи, як область захопити, а тактика – це, як виграти конкретний бій на полі бою. Так от, оперативні резерви – це резерви, які дозволяють захопити область, наприклад, або пів області", – додав радник голови ОП.

За його словами, всі ці резерви окупантів зібрані в районі Ізюма і Гуляйполя. Більше Росія не має. Однак це не означає, що країна-агресорка не має військ. Вони є, однак перебувають у стані, коли не можуть ставити перед собою оперативні завдання та досягати їх, бо не мають сил, засобів, забезпечення тощо. Арестович зауважив, що така ситуація триватиме довго. Може навіть 5 – 10 найближчих років.

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Росія не поверне довоєнний рівень авіації мінімум 10 років

Арестович зазначив, що російські військові приїхали в Україну на БТРах 60 років та "лисих" танках, на яких немає броні. Артилерійські системи мають такий самий вік. Окрім цього, Росія вже навіть випрошує зброю в Ірану та Бразилії.

"Мало хто знає, що в Росії немає виробництва ракет до систем реактивного залпового вогню. Вони використовують старі радянські запаси. "Уралвагонмашзавод" виробляє максимум 60 танків на рік, працюючи у 3 зміни. Однак лише, якщо є західні складники, яких більше немає", – зауважив радник голови ОП.

Своєю чергою, літаків Росія здатна виготовляти лише 10 – 12 штук на рік. Мовиться про СУ-30 та СУ-35, яких українські захисники збили вже близько сотні.

"А це означає, що Росія не поверне довоєнний рівень авіації мінімум 10 років, а може й трохи більше. Навіть якщо санкції знімуть та підуть складники. Тобто вони назавжди просадили тут свою боєздатність", – додав Арестович.

За його словами, окупанти тепер не можуть ставити перед собою стратегічні та оперативні завдання. Проте колись опора на військову силу була одним з головних векторів російської політики.

"Тобто війська є, а поставити оперативне завдання і щось там захопити вони вже після цієї операції не зможуть дуже довго", – зазначив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що це означає, що загарбники перейдуть до оборони та намагатимуться утримувати захоплені території, а українські захисники їх знищуватимуть.

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