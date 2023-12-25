Известно, что враг больше 6,5 часов атаковал южные области. Силы противовоздушной обороны отработали мощно: уничтожили 22 ударных беспилотника только в рамках командования ОК "Юг".

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В то же время обломки сбитых "Шахедов" повлекли за собой разрушение. В частности, есть повреждения припортовой инфраструктуры в городе Одессе, нескольких помещений в Раздельнянском районе Одесской области.

Обломками сбитого БпЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время ущерба повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта,

– сообщило командование.

Отмечают, что пожар оперативно ликвидировали пожарные.

Кроме того, по поводу последствий атаки для Юга, в командовании сообщили, что в Бериславском районе Херсонской области повреждены складские помещения – там вспыхнул пожар. Огонь уже потушили. Пострадавших нет.

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Россияне атаковали Украину 31 ударным беспилотником типа "Шахед" и двумя ракетами, Воздушным силам удалось сбить 28 вражеских дронов и обе ракеты.