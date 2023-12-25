Об успешной работе отчитались в Воздушных силах по состоянию на утро 25 декабря. В командовании рассказали детали атаки, в частности направления запуска ракет и беспилотников.

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Противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Шахед" из районов Чауда, Балаклава (Крым) и двумя авиационными ракетами. В результате противовоздушного боя уничтожены 28 ударных БПЛА,

– говорится в сообщении.

Вражеские дроны уничтожены в пределах: Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Россияне атаковали ракетами

Также россияне выпустили управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе ракеты сбили.

Большинство враждебных целей уничтожено / Инфографика Воздушных сил

Где работала ПВО

Во время боевой работы Силы обороны Юга сбили 22 ударных беспилотника типа "Шахед":

17 – в Одесской области;

3 – в Херсонской области;

1 – в Николаевской области;

1 – в Кировоградской области.

Также известно, что еще 5 вражеских "Шахедов" сбиты в Днепропетровской области.

"Уничтожены 5 вражеских шахедов. Вчера вечером и ближе к ночи их сбили наши военные с ВзК "Восток"", – сообщил председатель Днепропетровского совета Николай Лукащук.

Он уточнил, что 2 БПЛА сбили в Синельниковском районе, еще 2 в Днепровском и 1 в Павлоградском.

Один вражеский "Шахед" долетел до Запада страны. Его уничтожили в Хмельницкой области. Это подтвердило командование "Запад". В Хмельницкой ОВА уточнили, что информации о погибших, травмированных и разрушениях не поступало.

Последствия атаки