Про успішну роботу прозвітували у Повітряних силах станом на ранок 25 грудня. У командуванні розповіли деталі атаки, зокрема, напрямки запуску ракет та безпілотників.
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Противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Шахед" із районів Чауда, Балаклава (Крим) та двома авіаційними ракетами. В результаті протиповітряного бою знищено 28 ударних БпЛА,
– ідеться у повідомленні.
Ворожі дрони знищено у межах: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Росіяни атакували ракетами
Також росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві ракети збили.
Більшість ворожих цілей знищено / Інфографіка Повітряних сил
Де працювала ППО
Під час бойової роботи Сили оборони Півдня збили 22 ударні безпілотники типу "Шахед":
- 17 – на Одещині;
- 3 – на Херсонщині;
- 1 – на Миколаївщині;
- 1 – на Кіровоградщині.
Також відомо, що ще 5 ворожих "Шахедів" збито на Дніпропетровщині.
"Знищено 5 ворожих шахедів. Вчора ввечері та ближче до ночі їх збили наші військові з ПВК "Схід"", – повідомив голова Дніпропетровської ради Микола Лукащук.
Він уточнив, що 2 БПЛА збили в Синельниківському районі, ще 2 в Дніпровському та 1 у Павлоградському.
Один ворожий "Шахед" долетів до Заходу країни. Його знищили на Хмельниччині. Це підтвердило командування "Захід". В Хмельницькій ОВА уточнили, що інформації про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.
Наслідки атаки
- Під атакою були південні області України, де збили найбільше дронів. Уламки спричинили пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси. В регіоні пошкоджена адмінбудівля та склад, які не діяли.
- У Бериславському районі Херсонщини є влучання: спалахнула пожежа на складських приміщеннях, яку вже загасили.