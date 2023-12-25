Про успішну роботу прозвітували у Повітряних силах станом на ранок 25 грудня. У командуванні розповіли деталі атаки, зокрема, напрямки запуску ракет та безпілотників.

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Противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Шахед" із районів Чауда, Балаклава (Крим) та двома авіаційними ракетами. В результаті протиповітряного бою знищено 28 ударних БпЛА,

– ідеться у повідомленні.

Ворожі дрони знищено у межах: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Росіяни атакували ракетами

Також росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві ракети збили.



Більшість ворожих цілей знищено / Інфографіка Повітряних сил

Де працювала ППО

Під час бойової роботи Сили оборони Півдня збили 22 ударні безпілотники типу "Шахед":

17 – на Одещині;

3 – на Херсонщині;

1 – на Миколаївщині;

1 – на Кіровоградщині.

Також відомо, що ще 5 ворожих "Шахедів" збито на Дніпропетровщині.

"Знищено 5 ворожих шахедів. Вчора ввечері та ближче до ночі їх збили наші військові з ПВК "Схід"", – повідомив голова Дніпропетровської ради Микола Лукащук.

Він уточнив, що 2 БПЛА збили в Синельниківському районі, ще 2 в Дніпровському та 1 у Павлоградському.

Один ворожий "Шахед" долетів до Заходу країни. Його знищили на Хмельниччині. Це підтвердило командування "Захід". В Хмельницькій ОВА уточнили, що інформації про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Наслідки атаки