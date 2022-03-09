Ведомство продемонстрировало, как "русский мир" уничтожает украинцев – детей и взрослых.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

На бесчеловечный обстрел оккупантов уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо,

– призвал Зеленский.

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