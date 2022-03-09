Відомство продемонструвало, як "рускій мір" знищує українців – дітей та дорослих.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

На нелюдський обстріл окупантів вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо,

– закликав Зеленський.

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