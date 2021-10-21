Об этом говорится в свежем отчете миссии Международного валютного фонда "Перспективы развития региональной экономики на Ближнем Востоке и в Центральной Азии".
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Что грозит Европе
В отчете отметили, что нестабильность в Афганистане повлечет существенные последствия в экономике и сфере безопасности как в регионе, так и за его пределами.
Она уже стала причиной внутренних перемещений и способна вызвать всплеск беженцев в соседние страны, в том числе в Турцию, а также Европу,
– объясняется в докладе.
После прихода к власти талибов Афганистан пережил много потрясений, в том числе в экономической и финансовой сферах. В частности, страна прекратила получать помощь, заморожены ее иностранные активы, что повлекло за собой финансовый кризис, убытки для афганских банков и кризис платежного баланса.
Эти потрясения могут привести к:
- сокращению производства на 30% с падением импорта,
- обесцениванию местной валюты и ускорению инфляции.
Это грозит существенным падением уровня жизни для миллионов людей, ростом потоков беженцев прежде всего в соседний Пакистан, а также другие страны, в том числе европейские,
– подчеркнули в МВФ.
В фонде добавили, что существенный приток беженцев может:
- создать бремя для государственных ресурсов в странах, принимающих беженцев,
- вызвать напряженность на рынке труда,
- привести к социальной напряженности, что подчеркивает необходимость помощи со стороны международного сообщества.