Об этом говорится в свежем отчете миссии Международного валютного фонда "Перспективы развития региональной экономики на Ближнем Востоке и в Центральной Азии".

Важно "Герои ислама": талибы пообещали подарить семьям террористов-смертников деньги и землю

Что грозит Европе

В отчете отметили, что нестабильность в Афганистане повлечет существенные последствия в экономике и сфере безопасности как в регионе, так и за его пределами.

Она уже стала причиной внутренних перемещений и способна вызвать всплеск беженцев в соседние страны, в том числе в Турцию, а также Европу,

– объясняется в докладе.

После прихода к власти талибов Афганистан пережил много потрясений, в том числе в экономической и финансовой сферах. В частности, страна прекратила получать помощь, заморожены ее иностранные активы, что повлекло за собой финансовый кризис, убытки для афганских банков и кризис платежного баланса.

Эти потрясения могут привести к:

сокращению производства на 30% с падением импорта,

обесцениванию местной валюты и ускорению инфляции.

Это грозит существенным падением уровня жизни для миллионов людей, ростом потоков беженцев прежде всего в соседний Пакистан, а также другие страны, в том числе европейские,

– подчеркнули в МВФ.

В фонде добавили, что существенный приток беженцев может:

создать бремя для государственных ресурсов в странах, принимающих беженцев,

вызвать напряженность на рынке труда,

привести к социальной напряженности, что подчеркивает необходимость помощи со стороны международного сообщества.

Обратите внимание! Именно после вывода из Афганистана сил международной коалиции во главе с США к власти в стране в августе быстро пришло движение "Талибан". Уже 19 августа он провозгласил создание Исламского эмирата Афганистан.