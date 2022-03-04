Последствия дежурного боя в Гостомеле: фото 18+

Вчера, 3 марта, оккупанты снова пытались прорвать оборону в Гостомеле близ Киева. Однако оркам это еще не удалось.

Наши защитники удержали оборону и наказали российских оккупантов. Фото последствий боя в Гостомеле опубликовали Сухопутные войска ВС Украины.

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Гостомель после очередного боя: смотрите фото

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