Последствия дежурного боя в Гостомеле: фото 18+
4 марта 2022 , 13:46Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Вчера, 3 марта, оккупанты снова пытались прорвать оборону в Гостомеле близ Киева. Однако оркам это еще не удалось.
Наши защитники удержали оборону и наказали российских оккупантов. Фото последствий боя в Гостомеле опубликовали Сухопутные войска ВС Украины.
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