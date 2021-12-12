Во время двухчасового разговора 7 декабря Джо Байден и Владимир Путин обсудили напряженность на границе Украины и России. Президент США подчеркнул, что полномасштабная агрессия будет иметь ужасные последствия для Кремля.

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Разрушительные экономические последствия

Президент Джо Байден в своем разговоре с Владимиром Путиным предупредил его о серьезных разрушительных последствиях для России в случае эскалации конфликта.

Я совершенно ясно дал понять президенту Путину что, если он двинется на Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными,

– заявил Байден.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что положение России в случае полномасштабной агрессии против Украины заметно изменится. За такие действия Кремль заплатит ужасную цену.

Разговор Байдена и Путина: главное

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели переговоры в видеоформате 7 декабря. Разговор политиков происходил по защищенной линии.

Среди главных вопросов, о которых говорили Байден и Путин – Украина и угроза полномасштабного российского вторжения.

В то же время в Кремле заявили, что политики обсуждали "внутриукраинский кризис".

По информации СМИ, после встречи с Путиным, Байден в тот же вечер должен был провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он состоялся через 2 дня – 9 декабря. Американский лидер рассказал украинскому коллеге о разговоре с Путиным и отметил поддержку Украины.

Больше о переговорах Байдена с Путиным и Зеленским в выпуске программы "Подгорает": смотрите видео