Обнародовали видео, на котором видно, как с крыши течет вода. В аэропорту даже расставили сосуды.
К теме Воды было по пояс: оккупированный Крым "затопило" – видео непогоды
Задерживали самолеты
В сети говорят, что аэропорт в оккупированном Симферополе превратился в морской порт. Из-за ливня и грозы задерживали прибытие самолетов. Они приземлялись на запасном аэродроме в Анапе.
Непогода в оккупированном Крыму: что известно
Оккупированный Симферополь 19 августа накрыл сильный ливень. За несколько часов выпало 57 миллиметров осадков, что превышает августовскую норму на 30%.
Некоторые улицы настолько затопило, что воды было по пояс. Ситуацию осложнил град.
Смотрите видео ливня в Симферополе:
Последние "потопы" в Крыму
- В последние месяцы оккупированный полуостров несколько раз страдал от ливней. Например, в конце июня затопило улицы и дома. Сложная ситуация была в Ялте, Керчи и Феодосии. Предварительно, сумма убытков от непогоды достигла около 165 миллионов долларов.
- 12 августа Крым снова накрыл мощный ливень. Например, в Керчи выпало 78 миллиметров осадков, что соответствует почти двум месячным нормам. По информации оккупантов, от непогоды пострадали более 4 тысяч жителей, а 2 человека погибли.