Обнародовали видео, на котором видно, как с крыши течет вода. В аэропорту даже расставили сосуды.

К теме Воды было по пояс: оккупированный Крым "затопило" – видео непогоды

Задерживали самолеты

В сети говорят, что аэропорт в оккупированном Симферополе превратился в морской порт. Из-за ливня и грозы задерживали прибытие самолетов. Они приземлялись на запасном аэродроме в Анапе.

Непогода в оккупированном Крыму: что известно

Оккупированный Симферополь 19 августа накрыл сильный ливень. За несколько часов выпало 57 миллиметров осадков, что превышает августовскую норму на 30%.

Некоторые улицы настолько затопило, что воды было по пояс. Ситуацию осложнил град.

Смотрите видео ливня в Симферополе:

Последние "потопы" в Крыму