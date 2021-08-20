Оприлюднили відео, на якому видно, як з даху тече вода. В аеропорту навіть розставили посудини.
До теми Води було по пояс: окупований Крим "затопило" – відео негоди
Затримували літаки
У мережі кажуть, що аеропорт в окупованому Сімферополі перетворився в морський порт. Через зливу та грозу затримували прибуття літаків. Вони приземлялись на запасному аеродромі в Анапі.
Негода в окупованому Криму: що відомо
Окупований Сімферополь 19 серпня накрила сильна злива. За кілька годин випало 57 міліметрів опадів, що перевищує серпневу норму на 30%.
Деякі вулиці настільки затопило, що води було по пояс. Ситуацію ускладнив град.
Дивіться відео зливи у Сімферополі:
Останні "потопи" в Криму
- Останніми місяцями окупований півострів кілька разів потерпав від злив. Наприклад, наприкінці червня затопило вулиці та будинки. Складна ситуація була в Ялті, Керчі та Феодосії. Попередньо, сума збитків від негоди сягнула близько 165 мільйонів доларів.
- 12 серпня Крим знову накрила потужна злива. Наприклад, в Керчі випало 78 міліметрів опадів, що відповідає майже двом місячним нормам. За інформацією окупантів, від негоди постраждали понад 4 тисячі жителів, а 2 людини загинули.