Перед зливою синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.

До речі Жителів окупованої Керчі почали евакуйовувати з підтоплених районів

У Сімферополі випало 57 міліметрів опадів, що перевищує серпневу норму на 30%.



Перед зливою небо затягнуло хмарами / Фото окупаційних ЗМІ

Люди стояли по пояс у воді

Так, деякі вулиці настільки затопило, що води було по пояс. Крім того, періщив град.



Град у Криму / Фото з телеграму

Наразі невідомо, чи завдала стихія сильних збитків. Літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром в Анапу.

Дивіться відео, як Крим "затопило":

Очевидці публікують в мережі відео негоди, на яких видно, як люди чекають з парасолями, а машини "пливуть" у воді.

Злива у Сімферополі, дивіться відео:

Відео "потопу":

Відео, як машини "пливуть" у воді:

Нещодавно Крим теж "топило"