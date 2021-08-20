Перед зливою синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.
До речі Жителів окупованої Керчі почали евакуйовувати з підтоплених районів
У Сімферополі випало 57 міліметрів опадів, що перевищує серпневу норму на 30%.
Перед зливою небо затягнуло хмарами / Фото окупаційних ЗМІ
Люди стояли по пояс у воді
Так, деякі вулиці настільки затопило, що води було по пояс. Крім того, періщив град.
Град у Криму / Фото з телеграму
Наразі невідомо, чи завдала стихія сильних збитків. Літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром в Анапу.
Дивіться відео, як Крим "затопило":
Очевидці публікують в мережі відео негоди, на яких видно, як люди чекають з парасолями, а машини "пливуть" у воді.
Злива у Сімферополі, дивіться відео:
Відео "потопу":
Відео, як машини "пливуть" у воді:
Нещодавно Крим теж "топило"
- Через потужні опади наприкінці червня в окупованому Криму затопило вулиці та будинки. Складна ситуація була в Ялті, Керчі та Феодосії.
- Попередньо, сума збитків від негоди сягнула близько 165 мільйонів доларів.
- 12 серпня Крим знову накрила потужна злива. Наприклад, в Керчі випало 78 міліметрів опадів, що відповідає майже двом місячним нормам.
- Унаслідок сильних дощів електротранспорт перестав працювати, а маршрутки змінили схему руху.
- Окупанти стверджували, що від негоди постраждали понад 4 тисячі жителів, а 2 людини загинули.