Перед зливою синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляють окупаційні ЗМІ.

До речі Жителів окупованої Керчі почали евакуйовувати з підтоплених районів

У Сімферополі випало 57 міліметрів опадів, що перевищує серпневу норму на 30%.


Перед зливою небо затягнуло хмарами / Фото окупаційних ЗМІ

Люди стояли по пояс у воді

Так, деякі вулиці настільки затопило, що води було по пояс. Крім того, періщив град.


Град у Криму / Фото з телеграму

Наразі невідомо, чи завдала стихія сильних збитків. Літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром в Анапу.

Дивіться відео, як Крим "затопило":

Очевидці публікують в мережі відео негоди, на яких видно, як люди чекають з парасолями, а машини "пливуть" у воді.

Злива у Сімферополі, дивіться відео:

Відео "потопу":

Відео, як машини "пливуть" у воді:

Нещодавно Крим теж "топило"

  • Через потужні опади наприкінці червня в окупованому Криму затопило вулиці та будинки. Складна ситуація була в Ялті, Керчі та Феодосії.
  • Попередньо, сума збитків від негоди сягнула близько 165 мільйонів доларів.
  • 12 серпня Крим знову накрила потужна злива. Наприклад, в Керчі випало 78 міліметрів опадів, що відповідає майже двом місячним нормам.
  • Унаслідок сильних дощів електротранспорт перестав працювати, а маршрутки змінили схему руху.
  • Окупанти стверджували, що від негоди постраждали понад 4 тисячі жителів, а 2 людини загинули.