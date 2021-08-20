Перед ливнем синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщают оккупационные СМИ.

Кстати Жителей оккупированной Керчи начали эвакуировать из подтопленных районов

В Симферополе выпало 57 миллиметров осадков, что превышает августовскую норму на 30%.


Перед ливнем небо затянуло облаками / Фото оккупационных СМИ

Люди стояли по пояс в воде

Так, некоторые улицы настолько затопило, что воды было по пояс. Кроме того, пошел град.


Град в Крыму / Фото из телеграма

Пока неизвестно, нанесла ли стихия сильный ущерб. Самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.

Смотрите видео, как Крым "затопило":

Очевидцы публикуют в сети видео непогоды, на которых видно, как люди ждут с зонтами, а машины "плывут" по воде.

Ливень в Симферополе, смотрите видео:

Видео "потопа":

Видео, как машины "плывут" в воде:

Недавно Крым тоже "топило"

  • Из-за мощных осадков в конце июня в оккупированном Крыму затопило улицы и дома. Сложная ситуация была в Ялте, Керчи и Феодосии.
  • Предварительно, сумма убытков от непогоды достигла около 165 миллионов долларов.
  • 12 августа Крым снова накрыл мощный ливень. Например, в Керчи выпало 78 миллиметров осадков, что соответствует почти двум месячным нормам.
  • По причине сильных дождей электротранспорт перестал работать, а маршрутки изменили схему движения.
  • Оккупанты утверждали, что от непогоды пострадали более 4 тысяч жителей, а 2 человека погибли.