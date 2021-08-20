Перед ливнем синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщают оккупационные СМИ.

Кстати Жителей оккупированной Керчи начали эвакуировать из подтопленных районов

В Симферополе выпало 57 миллиметров осадков, что превышает августовскую норму на 30%.



Перед ливнем небо затянуло облаками / Фото оккупационных СМИ

Люди стояли по пояс в воде

Так, некоторые улицы настолько затопило, что воды было по пояс. Кроме того, пошел град.



Град в Крыму / Фото из телеграма

Пока неизвестно, нанесла ли стихия сильный ущерб. Самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.

Смотрите видео, как Крым "затопило":

Очевидцы публикуют в сети видео непогоды, на которых видно, как люди ждут с зонтами, а машины "плывут" по воде.

Ливень в Симферополе, смотрите видео:

Видео "потопа":

Видео, как машины "плывут" в воде:

Недавно Крым тоже "топило"