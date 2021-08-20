Перед ливнем синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщают оккупационные СМИ.
Кстати Жителей оккупированной Керчи начали эвакуировать из подтопленных районов
В Симферополе выпало 57 миллиметров осадков, что превышает августовскую норму на 30%.
Перед ливнем небо затянуло облаками / Фото оккупационных СМИ
Люди стояли по пояс в воде
Так, некоторые улицы настолько затопило, что воды было по пояс. Кроме того, пошел град.
Град в Крыму / Фото из телеграма
Пока неизвестно, нанесла ли стихия сильный ущерб. Самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.
Смотрите видео, как Крым "затопило":
Очевидцы публикуют в сети видео непогоды, на которых видно, как люди ждут с зонтами, а машины "плывут" по воде.
Ливень в Симферополе, смотрите видео:
Видео "потопа":
Видео, как машины "плывут" в воде:
Недавно Крым тоже "топило"
- Из-за мощных осадков в конце июня в оккупированном Крыму затопило улицы и дома. Сложная ситуация была в Ялте, Керчи и Феодосии.
- Предварительно, сумма убытков от непогоды достигла около 165 миллионов долларов.
- 12 августа Крым снова накрыл мощный ливень. Например, в Керчи выпало 78 миллиметров осадков, что соответствует почти двум месячным нормам.
- По причине сильных дождей электротранспорт перестал работать, а маршрутки изменили схему движения.
- Оккупанты утверждали, что от непогоды пострадали более 4 тысяч жителей, а 2 человека погибли.