Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил также о том, что в результате обстрела пострадали три школы, в одной из них произошло возгорание. В результате травмирован один человек.

Внимание Россия не достигла целей, запланированных на сегодняшний день – разведка Британии

За последние сутки (с 6 по 7 марта) в области ликвидировано 12 пожаров. Из них 10 возникли из-за обстрелов. Спасены 13 человек, 3 человека погибли, 2 травмированы,

– говорится в сообщении Черниговской ОГА.

В общей сложности с начала военных действий в области возникло 139 пожаров. Из них 107 в результате обстрелов, 1 – по другим причинам, связанным с ведением боевых действий.

Подразделения ГУ ГСЧС в области этих суток 2 раза привлекались для оказания помощи и проведения других работ. Всего с начала военных действий – 25 раз.

Из-за боевых действий без электроснабжения остаются 110 населенных пунктов области. Восстановительные работы производятся по возможности.