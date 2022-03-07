Глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив також про те, що внаслідок обстрілу постраждали три школи, в одній із них сталося загоряння. Внаслідок цього травмовано одну людину.

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Протягом останньої доби (з 6 до 7 березня) в області ліквідовано 12 пожеж. З них 10 виникли через обстріли. Врятовано 13 осіб, 3 людини загинули, 2 травмовані,

– йдеться у повідомленні Чернігівської ОДА.

Загалом з початку військових дій в області виникло 139 пожеж. З них 107 внаслідок обстрілів, 1 – з інших причин, пов'язаних з веденням бойових дій.

Підрозділи ГУ ДСНС в області цієї доби 2 рази залучалися для надання допомоги та проведення інших робіт. Всього з початку військових дій — 25 разів.

Через бойові дії без електропостачання залишаються 110 населених пунктів області. Відновлювальні роботи проводяться за можливості.

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