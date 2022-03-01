Последствия обстрелов Харьковского авиазавода: предварительно – есть погибшие и раненые

Российские оккупанты наносят сокрушительные удары по Харькову. Под мощные обстрелы попало и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие.

Последствия вражеских ударов по входящему в "Укроборонпром" авиазаводу показал генеральный директор концерна Юрий Гусев. В результате рашистских обстрелов предприятие в Харькове потерпело масштабные разрушения.

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По предварительной информации, есть погибшие и раненые, однако количество жертв пока неизвестно. "Российские оккупанты должны понести ответственность за все!" – подчеркнул Гусев, показав последствия циничных обстрелов.

Оккупанты обстреляли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие: видео

Фото разрушительного авиазавода в Харькове

До этого времени на этом предприятии строили и обслуживали современные самолеты, в частности – Ан-74, Ан-140, ХАЗ-30. Теперь здесь – руины...

Разрушенный рашистами авиазавод в Харькове / Все фото из фейсбука Юрия Гусева

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