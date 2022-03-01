Последствия обстрелов Харьковского авиазавода: предварительно – есть погибшие и раненые
Источник:фейсбук Юрия Гусева
Российские оккупанты наносят сокрушительные удары по Харькову. Под мощные обстрелы попало и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие.
Последствия вражеских ударов по входящему в "Укроборонпром" авиазаводу показал генеральный директор концерна Юрий Гусев. В результате рашистских обстрелов предприятие в Харькове потерпело масштабные разрушения.
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По предварительной информации, есть погибшие и раненые, однако количество жертв пока неизвестно. "Российские оккупанты должны понести ответственность за все!" – подчеркнул Гусев, показав последствия циничных обстрелов.
Оккупанты обстреляли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие: видео
Фото разрушительного авиазавода в Харькове
До этого времени на этом предприятии строили и обслуживали современные самолеты, в частности – Ан-74, Ан-140, ХАЗ-30. Теперь здесь – руины...
Разрушенный рашистами авиазавод в Харькове / Все фото из фейсбука Юрия Гусева
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