Соответствующую информацию обнародовал вечером 5 марта Николаевский городской глава Александр Сенкевич. Это случилось на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В результате обстрелов Николаева ранения получили люди

Били по городу из "Ураганов". Ранены 14 военных и 16 гражданских. Погибли двое военных и один гражданский,

– говорится в сообщении.

Более того, мэр рассказал, что от бомбежек пострадал завод "Пепсико", Малая Корениха и Ракетная Роща.

В настоящее время спасатели работают над разминированием.

"Есть вероятность использования кассетных бомб, начиненных противопехотными минами", – заявил мэр.

К слову, кассетные бомбы запрещены на международной конференции в Дублине в 2008 году.

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