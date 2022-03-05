Відповідну інформацію оприлюднив ввечері 5 березня Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Це трапилось на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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Внаслідок обстрілів Миколаєва поранення отримали люди

Гатили по місту з "Ураганів". Поранено 14 військових та 16 цивільних. Загинули двоє військових та один цивільний,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, мер розповів, що від бомбардувань постраждав завод "Пепсіко", Мала Корениха та Ракетна Роща.

Наразі рятувальники працюють над розмінуванням.

"Є імовірність використання касетних бомб начинених протипіхотними мінами", – заявив мер.

До речі, касетні бомби заборонені на міжнародній конференції у Дубліні в 2008 році.



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