Об этом сообщили в 8:55. Очевидцы обнародовали видео с последствиями разрушений.

К теме В Снегиревке Николаевской области россияне повредили 30 домов, 11 – полностью уничтожили

Заметили, что под завалами могут находиться люди.

Последствия обстрелов Снегиревки 15 марта: смотрите видео

Россияне обстреляли Снегиревку 14 марта

После обстрела 14 марта в Снегиревке погиб человек. Еще 6 жителей достали из-под завалов. Россияне повредили 30 домов, а полностью уничтожили – 11. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что также в городе возникли проблемы со связью.

По Снегиревке совершили авиаудар. Там сейчас проблемы со связью. Напоминаю: если у вас не работает Лайф – переключитесь на Киевстар,

– сказал Ким.

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