Одним из самых горячих направлений является Харьков. Но ВСУ феерично отражают атаки врага и стоят на нашей защите, передает 24 канал.
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Местные снимают то, что делают враги на видео. Оккупантские снаряды остаются возле остановок, они проникают в дома людей.
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Снаряды падают прямо в городе: смотрите видео
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