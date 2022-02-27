На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. На окраинах города стоят россияне, которые уже начали заниматься мародерством.

К теме Россияне испытывают острую нехватку топлива и продовольствия, поэтому активно используют Беларус

Об инциденте стало известно из соцсетей. Там обнародовали видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, что группа мужчин в военной форме забирает в магазине продукты и разные вещи. Они осматривали товар и выбирали, что им нужно.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что враги собираются взять Харьков в осаду, однако им пока это не удается. За сутки 26 февраля оккупанты понесли серьезные потери. А уже утром 27 февраля россияне начали забрасывать в Харьков ДРГ. Сейчас большинство врагов уже уничтожено. Продолжаются бои.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.