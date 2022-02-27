На Харківщині тривають запеклі бої. На околицях міста стоять росіяни, які вже почали займатися мародерством.

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Про інцидент стало відомо з соцмереж. Там оприлюднили відео з камер спостереження.

На кадрах видно, що група чоловіків у військовій формі забирають у магазині продукти та різні речі. ВОни оглядали товар та вибирали, що їм потрібно.



Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що вороги збираються взяти Харків в облогу, однак їм поки що це не вдається. За добу 26 лютого окупанти зазнали серйозних втрат. А вже вранці 27 лютого росіяни почали закидувати до Харкова ДРГ. Наразі ільшість ворогів вже знищена. Тривають бої.

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