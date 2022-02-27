З цієї країни для російських окупаційних військ доставляють військові вантажі на територію України.
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У Генштабі заявили, що для матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупантів, з території Білорусі у напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи.
Окрім того, підрозділи Центрального військового округу армії РФ продовжують рух у напрямках Борисполя та Ічні. Здійснюється висування резервів.
До слова, російські окупанти намагалися захопити Чернігів, але українські військові зупинили їхній наступ та змусили ворога відступити. Тепер окупанти здійснюють обхід міста в напрямку Іванівки та Козельця.
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