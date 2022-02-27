Из этой страны для российских оккупационных войск доставляют военные грузы на территорию Украины.

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В Генштабе заявили, что для материально-технического обеспечения подразделений оккупантов с территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения.

Кроме того, подразделения Центрального военного округа армии РФ продолжают движение в направлениях Борисполя и Ични. Осуществляется выдвижение резервов.

К слову, российские оккупанты пытались захватить Чернигов, но украинские военные остановили их наступление и заставили врага отступить. Теперь оккупанты совершают обход города в направлении Ивановки и Козельца.

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