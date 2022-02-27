Одним з найбільш гарячих напрямків є Харків. Але ЗСУ феєрично відбивають атаки ворога і стоять на нашому захисті, передає 24 канал.

До теми Окупанти займаються мародерством у Харкові: відео з камери спостереження

Місцеві знімають те, що роблять вороги на відео. Окупантські снаряди залишаються біля зупинок, вони потрапляють у будинки людей.

Окупанти обстрілюють наші міста: дивіться відео

Снаряди падають просто в місті: дивіться відео



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